Bordighera: incendio alla scuola di via Napoli, esclusa la matrice dolosa si indaga per scoprire le cause del rogo

Non si è mai fermato il lavoro dei Vigili del Fuoco, dal tardo pomeriggio di lunedì a oggi, per l’incendio che ha distrutto il costruendo asilo di via Napoli a Bordighera, avvenuto poco dopo le 17 di lunedì scorso.

I pompieri hanno lavorato per diverse ore, dopo aver spento il rogo, per bonificare tutto lo stabile ed evitare che possano riprendere eventuali focolai. Quindi, insieme ai Carabinieri, sono iniziate le indagini per scoprire le cause del rogo. La situazione è molto complessa e, al momento è esclusa l’ipotesi del dolo, visto che non sono stati trovati inneschi.

La pioggia di ieri ha aiutato ancora l’opera dei Vigili del Fuoco, anche se i pompieri sono tutt’ora presenti per verificare che non ci siano focolai che possano ‘covare’ ancora. Il materiale è particolare e c’è apprensione sulla possibilità che possa riprendere l’incendio.

I danni sono tanti ma, al momento non sono quantificabili fino a quando non verrà fatta una perizia. Danni gravi sono sicuramente quelli dell’impiantistica e in particolare a quello fotovoltaico che era in allestimento.

Al momento il Sindaco ha emanato un’ordinanza nei confronti dell’associazione temporanea di imprese Kareko, con l’obbligo di chiudere tutti gli accessi alla struttura, in modo da rendere impossibile a chiunque l’ingresso all’interno della stessa e di provvedere alla recinzione di tutta l’area di cantiere con una adeguata transennatura.

E’ stato anche ordinato il divieto assoluto di accesso all’interno del costruendo plesso scolastico di via Napoli, fino al ripristino delle strutture danneggiate.