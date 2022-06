Sanremo: contributo dei Lions Matutia e Host all'Anffas per il completamento di 'Casa Santa Marta'

Si è concluso, con la consegna del ricavato del Concerto di Pasqua all'associazione ANFFAS, il service organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia e Sanremo Host, al quale hanno aderito tutti i Club della città acquistando i biglietti per la manifestazione che inizialmente era prevista per Natale, ma a causa della pandemia era stata rinviata ad aprile 2022.

A Pasqua l'Orchestra Sinfonica era riuscita finalmente ad esibirsi in un concerto molto speciale che ha avuto molto successo. I rappresentanti dei club Lions, Gianni Ostanel (Presidente L.C. Matutia) con Maria Grazia Tacchi, Adelina Lanteri e Danilo Papa del Lions Club Sanremo Matutia, Vincenzo Benza e Roberto Pecchinino del Lions Club Sanremo Host, dott. Federico Carion (consigliere Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo), hanno consegnato un contributo alla Presidente di ANFFAS Marisa Ormea, per la struttura che sta per essere completata, ma che necessita di ulteriori interventi per poter ospitare i ragazzi disabili attualmente ospitati presso l'Istituto Borea.

‘Casa Santa Marta’ potrà disporre di ambienti ampi, dotati delle più sofisticate attrezzature che rispettano l'ambiente, il risparmio energetico e le necessità dei ragazzi che trascorreranno molto tempo nella struttura, dove potranno cucinare, giocare, fare educazione fisica sempre seguiti dagli educatori e da personale specializzato.

Grande la soddisfazione e la commozione dei lions presenti quando i ragazzi hanno intonato una canzone da loro composta con impegno e professionalità, diretti da Marilena, una educatrice che li guida nel percorso di inserimento sociale.

E' stato un piccolo passo al quale i Lions della città, il Rotary Sanremo con il Rotary Sanremo Hanbury, le associazioni Zonta, Fidapa, Soroptimist, Panathlon, Unesco, Donne Medico, Orchestra Sinfonica sicuramente faranno seguire altre attività a favore di casa Santa Marta con la speranza di poter vederla al più presto ultimata.