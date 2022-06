Traffico intenso e code sull'Aurelia per la chiusura dell’autostrada a Vallondarme

Per la chiusura dell’Autostrada A10, tra Albenga e Andora, a causa di un mezzo pesante incendiatosi all’interno di una galleria, si registrano forti rallentamenti e code lungo la strada statale Aurelia al confine con quella di Savona.

Le ripercussioni sulla SS Aurelia, si registrano per l’istituzione dell’uscita obbligatoria dall’A10 presso lo svincolo di Andora con conseguente deviazione del traffico lungo la statale. Sul tratto autostradale sono in corso le operazioni rendere disponibile almeno una corsia nella galleria parallela a quella attualmente interrotta. Lungo la statale sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità.

Aggiornamento: Lungo l'Aurelia, tra i km 622 e 633, il traffico è tornato regolare in entrambe le direzioni di marcia.