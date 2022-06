Bordighera: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte all'asilo di via Napoli, l'intervento andrà ancora avanti (Foto e Video)

E’ proseguito tutta la notte e andrà avanti anche oggi il lavoro dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia, Sanremo e Imperia, al costruendo asilo di via Napoli a Bordighera dove, ieri pomeriggio intorno alle 17 è divampato un incendio che ha distrutto parte del tetto e degli arredi.

La struttura, in costruzione da circa due anni, doveva essere terminata e inaugurata con il nuovo anno scolastico e, invece, l’incendio di ieri allungherà decisamente i tempi. Sul luogo dell’incendio è arrivato ieri anche il Sindaco, Vittorio Ingenito, accompagnato dall’Amministrazione. Comprensibilmente sconsolato il primo cittadino, che andando via ha parlato di “Tragedia per la città”. Una struttura in cui si credeva molto e che era quasi pronta per essere inaugurata.

Le immagini di questa mattina

Ancora impossibile stabilire le cause del rogo, visto che alcuni operai erano andati via da poco, quando le fiamme hanno cominciato a svilupparsi allertando i residenti della zona, che hanno dato l’allarme. I Vigili del Fuoco di Ventimiglia hanno iniziato subito l’opera di spegnimento del rogo, alimentato dal legno presente nel sottotetto ma anche dall’isolante plastico dello stesso.

Sono arrivati prontamente anche i colleghi di Sanremo e Imperia, che hanno avviato un lungo lavoro, proseguito anche durante la notte. Un paio di pompieri, ieri sera, si sono sentiti male, sia per il gran caldo che per il fumo ma, fortunatamente, non hanno registrato gravi ferite e problemi di ordine medico. Sono stati aiutati sul posto dalle ambulanze presenti a sostegno.

Stanotte il lavoro più grosso per i Vigili del Fuoco è stato quello relativo al salvataggio dell’impianto di pannelli solari, che ha obbligato allo smontaggio e al taglio di tutto il tetto. Questo anche per evitare che l’isolante plastico ‘covi’ altri focolai e faccia ripartire un nuovo incendio. Un lavoro certosino, quello dei pompieri: circa una dozzina di Vigili che, questa mattina saranno rimpiazzati da altri colleghi.

L’intervento andrà avanti ancora e, solo dopo la messa totale in sicurezza della struttura potrà essere valutata l’origine delle fiamme e, poco dopo, anche una stima dei danni. Chiaramente, al termine delle indagini, si potrà anche capire quando potranno riprendere i lavori, anche se ovviamente sarà impossibile poter vedere l’apertura del plesso per il prossimo anno scolastico.