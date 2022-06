Coronavirus: oggi meno tamponi e calano i nuovi casi ma il tasso di positività continua a salire

Come ogni lunedì pochi tamponi (nelle 24 ore precedenti) e meno casi di Covid in Liguria. Oggi sono 493 i nuovi casi, dei quali 32 in provincia di Imperia, 91 in quella di Savona, 297 a Genova e 72 a Spezia. In regione sono stati effettuati 2.175 tamponi, dei quali 375 molecolari e 1.800 antigenici.

Lieve aumento oggi per il tasso di positività, al 22,31%. Nella nostra provincia i ricoverati calano ancora e sono oggi 13, tre in meno di ieri e sempre nessuno in terapia intensiva. Salgono invece su base regionale: sono 178, ben 8 in più di ieri di ieri e con 4 in terapia intensiva (stazionari).

Oggi non si registrano decessi mentre continuano a salire (11.124) i pazienti in isolamento domiciliare, 230 più di ieri.

Sotto il bollettino e il dato sulle vaccinazioni