Taggia: ricordato ieri Mauro Ozenda il Vigile del Fuoco 60enne morto di recente a Badalucco

Ieri a Taggia il gruppo dei Senza Ali-B ha reso omaggio a Mauro Ozenda, il vigile del fuoco 60enne, morto a Badalucco.

Molto conosciuto in tutta la valle Argentina e dalla comunità tabiese la memoria di Ozenda è stata omaggiata con quella che era la sua tromba, una passione che in molti ricordano che lo accompagnava in momenti di festa e giovialità. Il frontman del gruppo ha interrotto l’esibizione davanti a una piazza Farini piena di persone ha preso la tromba di Ozenda ha accennato un suono, l’ha alzata al cielo e ha detto “Ciao Mauro, sei sempre con noi”.

Un saluto e un omaggio tra gli applausi della piazza e che ha strappato una lacrima a chi ha conosciuto da vicino Ozenda.