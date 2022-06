Rinnovata la cucina della Pro Loco del Borgo di Carpasio, i ringraziamenti dell'Amministrazione Comunale

Pubblichiamo alcune immagini della rinnovata cucina della Pro Loco del Borgo di Carpasio.

“Un grande lavoro – spiega Valerio Verda, vicesindaco di Montalto Carpasio - che ha visto Pro Loco e Comune lavorare insieme in grande armonia. I lavori hanno comportato uno sforzo di tutti, ormai la cucina era in disuso da molto tempo si è proceduto con la messa in sicurezza di tutti gli impianti elettrici un sentito ringraziamento va anche alla Ditta Calautti di Ceriana che ha proceduto in maniera esemplare a tutta l'impiantistica elettrica esterna ed interna e alla messa a norma di tutti gli elementi elettrici anche a loro il grazie dell'Amministrazione Comunale di Montalto Carpasio”.