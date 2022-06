Sanremo: Giornata Mondiale delle Famiglie, oggi pomeriggio molte iniziative in piazza San Siro con la Diocesi

In concomitanza con la giornata mondiale delle famiglie voluta da papa Francesco che si celebra oggi in tutto il mondo, la diocesi di Ventimiglia-Sanremo organizza oggi un pomeriggio di festa convocando a partire dalle 17.30 tutte le famiglie in piazza San Siro a Sanremo. Alle 18.15 il Vescovo, mons. Antonio Suetta, celebrerà la Messa nella chiesa di San Siro per tutte le famiglie e subito dopo la festa proseguirà in piazza con canti e testimonianze.