Mobili e accessori per arredare il giardino: dove acquistarli

Avere un giardino significa poter trascorrere il tempo libero in un ambiente verde e naturale, per questo arredarlo con cura significa non solo aggiungere una nota di eleganza e di buon gusto, ma anche renderlo più abitabile e confortevole, andando a realizzare un vero e proprio salotto all’aria aperta.

Allestire un angolo relax, arredare la zona attorno alla piscina, creare una piacevole area adibita a salotto o arricchire il giardino con qualche accessorio elegante, significa personalizzare il proprio spazio verde e renderlo abitabile e piacevole non solo da vedere ma anche da abitare.

Le soluzioni per arredare uno spazio verde sono infinite, con la possibilità di scegliere tra numerose offerte di accessori per il giardino da acquistare direttamente online, con la possibilità di usufruire di sconti, promozioni e prezzi ridotti.

Senza rinunciare ovviamente all’alta qualità, alla precisione in ogni dettaglio e al design moderno e innovativo, per ottenere come risultato un ambiente esterno elegante e funzionale.

Piscine smontabili fuori terra: caratteristiche tecniche e versatilità

Oggi sono sempre più numerose le persone che decidono di dotare il proprio giardino di una piscina fuori terra, poiché si tratta di un accessorio versatile, semplice da installare, pratico e molto piacevole. Una piscina fuori terra si monta rapidamente, in quanto costituita da una struttura in tubolare di metallo resistente e in un telo a triplo strato che svolge la vera e propria funzione di vasca.

Oltre al comfort e alla lunga durata nel tempo, questo tipo di piscina offre il vantaggio di poter essere montata in autonomia senza difficoltà particolari, basta seguire le istruzioni indicate dal produttore. Inoltre, le piscine fuori terra sono del tutto esenti dall’obbligo di disporre di permesse e certificazioni, poiché non richiedono né operazioni di scavo, né allacciamenti alla rete idraulica di casa. È sufficiente un prato di dimensioni sufficientemente ampie per potersi concedere un momento di relax e di tranquillità, grazie alla vasca fuori terra e ad alcuni accessori per rendere lo spazio più confortevole e rilassante.

Un delizioso salotto all’aperto

I mobili di rattan sono un’ottima soluzione per realizzare un salotto elegante e piacevole, da dedicare alla conversazione, alla lettura e al relax. Un delizioso salotto all’aperto è perfetto accanto alla piscina, ma può essere allestito anche in un angolo tranquillo del giardino, ad esempio tra gli alberi più fitti, o sulla veranda dell’ingresso.

Il salotto può essere personalizzato con l’aggiunta di un tavolino e un ombrellone, si adatta benissimo in giardino ma nulla vieta di realizzarlo sul terrazzo di casa. In questo caso, il salotto rappresenta un’estensione della casa verso l’esterno, nel caso in cui il terrazzo si affacciasse verso il giardino, comunicando direttamente con esso.

Barbecue e bracieri per le serate estive

Tra i vari accessori utilizzati per la cucina all’aperto, il barbecue è sicuramente il più funzionale, poiché semplice da utilizzare, senza tralasciare gli aspetti salutistici, considerando che gli alimenti cotti sulla griglia richiedono pochissimi condimenti e mantengono intatte tutte le proprietà nutrizionali, oltre ad essere arricchite da un piacevole gusto di fumo.