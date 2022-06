Covid in Liguria: 112 nuovi positivi in provincia di Imperia, lieve aumento dei ricoveri in Ospedale

Sono 962 i nuovi casi di covid, rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, dei quali 112 in provincia di Imperia. Inoltre, sono 166 quelli riconducibili all'ASL2, 313 per l'Asl 3, 169 per l'Asl 4 e 198 per l'Asl 5.



In regione sono stati effettuati 4.477 tamponi, dei quali 775 tamponi molecolari e 3.702 tamponi antigenici.

Nella nostra provincia i ricoverati salgono a quota 17, due in più di ieri e non si registrano ricoveri in terapia intensiva. Anche il dato regionale è in lieve aumento passando complessivamente da 157 a 163, sei in più di ieri, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva scendono da 3 a 2.

Oggi non si registrano decessi mentre continuano a salire (10.770) i pazienti in isolamento domiciliare, 554 più di ieri.

Di seguito il bollettino e il dato sulle vaccinazioni