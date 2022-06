Riva Ligure: San Giovanni incontra la Bandiera Blu, serata di festa con il ritorno dei fuochi d'artificio (Foto)

Da ieri sera sul lungomare di Riva Ligure sventola la quarta bandiera blu ottenuta in quattro anni. "Abbiamo fatto poker", aveva detto scherzando il sindaco Giorgio Giuffra, alla presentazione della cerimonia coincisa con i festeggiamenti di San Giovanni.

La manifestazione dà ufficialmente il via al calendario degli appuntamenti per l'estate del borgo marinaro. La serata è stata divisa in due momenti. Nella prima parte c'è stata la Santa Messa celebrata da Don Giovanni, per poi proseguire con la processione della statua del Santo, partita dall'Oratorio di San Giovanni Battista per arrivare sul mare.

La seconda parte, invece, è stata incentrata sul riconoscimento della bandiera blu e della bandiera verde. La prima è stata ottenuta dal Comune per la qualità delle spiagge, del mare e dei servizi offerti; la seconda, invece, premia l'impegno delle scuole al termine di un percorso su tematiche ambientali.

Il sindaco Giorgio Giuffra ha spiegato l'importanza di ottenere questi vessilli. "I festeggiamenti di San Giovanni Battista rappresentano da sempre, anche grazie alla preziosa opera dell’omonima Confraternita, un momento di fede, di tradizione ed anche di speranza. Non si conquista una bandiera per sempre e si deve essere costantemente vigili, lavorando in sinergia con commercianti, stabilimenti balneari, scuole, cittadini, per mantenere alto il livello di qualità che caratterizza il nostro mare e le nostre spiagge. Per insegnare ai nostri giovani che un ambiente pulito è un ambiente sano in cui crescere. È iniziata l’estate: l’auspicio è che possa essere proficua per il nostro settore turistico e felice per i tanti ospiti che vorranno visitarci".