Incidente stradale, questa notte intorno alle 3 a Diano Marina, all’incrocio tra via Ponte Romano e via Fabio Filzi.

Un 19enne a bordo di una moto è caduto per cause ancora in via d’accertamento senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118. E’ stato poi portato in ospedale.