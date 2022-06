Raccolta differenziata: cresce in regione ma non basta: nell'imperiese picco massimo a Lucinasco con il 79%

Raggiunge il 55,71% la raccolta differenziata in Liguria nel 2021, in aumento rispetto al 53,46% dell’anno precedente e con un dato che segna oltre

17 punti percentuali in più rispetto al 38,63% del 2015. Sale leggermente anche la provincia di Imperia che arriva al 53,53%. Migliora la prestazione del Comune di Genova, che arriva alla soglia del 40% (39,92%). Ma, al netto del Comune capoluogo, la Liguria si assesterebbe ad una percentuale di raccolta differenziata del 64,36%, vicinissima agli obiettivi individuati anche dalla pianificazione regionale, mentre il resto della Città Metropolitana si trova già al 66,34%.

Si tratta del report approvato dalla Giunta regionale con i risultati di raccolta differenziata ottenuti da ciascun comune ligure nel 2021 e l’accertamento contestuale del contributo che 79 comuni liguri dovranno versare entro il 30 settembre 2022, sulla base del nuovo parametro incentivante legato alle quantità di rifiuto indifferenziato eccedente la percentuale del 35% rispetto al totale del rifiuto prodotto (in peso).

"Siamo cresciuti di 20 punti percentuali in sei anni di applicazione dall’entrata in vigore della legge voluta da questa giunta – commentano il presidente della Regione e l'assessore al Ciclo dei rifiuti - con la radicale riforma del sistema. È un risultato straordinario. E nonostante anche il 2021 sia stato un anno complesso a causa della pandemia, il trend della raccolta differenziata in Liguria continua a migliorare. Oggi abbiamo messo in campo gli strumenti per fare nei prossimi anni un ulteriore balzo in avanti, grazie al nuovo Piano di gestione dei rifiuti che andrà in aula nelle prossime settimane ed è assolutamente strategico: oggi, con questi livelli di differenziata, è fondamentale svoltare per la parte impiantistica con la chiusura del ciclo dei rifiuti. È un tassello fondamentale per massimizzare le opportunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assicurare, in pochi anni, il definitivo passaggio da un sistema basato sulle discariche, ad un sistema moderno basato sull’economia circolare, in cui le discariche diventano del tutto residuali, con la realizzazione di un nuovo impianto terminale di chiusura del ciclo esclusivamente per la componente indifferenziata in uscita dagli impianti di trattamento meccanico biologico. Il prossimo Piano che stiamo per varare – concludono - è esattamente su questo tema, ponendo obiettivo 67% di raccolta differenziata entro i prossimi 6 anni”.

Sono 132 (due in meno rispetto al 2020) i Comuni che hanno raggiunto e superato il 65% della raccolta differenziata (erano 120 del 2019, 110 del 2018, 100 del 2017, 63 del 2016 e 32 del 2015): avranno diritto, a partire dal mese di luglio, allo sgravio fiscale per il conferimento in discarica della frazione residua, articolato in fasce di risultato, dal 30% al 70% dell’importo base.

Tra i comuni più virtuosi per la nostra provincia c’è Imperia (67,32%) seguita da Sanremo (61,75%), mentre si conferma molto indietro Ventimiglia (30,02%). Sono 23 i comuni con percentuali di raccolta differenziata superiore all’80%, ma nessuno della nostra provincia. Quattro i Comuni che hanno avuto gli incrementi più sensibili rispetto al 2020, superiori al 20%: il massimo incremento è stato quello di Dolcedo, che è passato dal 37,32% al 61,25%, mentre aumenti similari hanno visto protagonisti i vicini comuni di Pietrabruna e Civezza.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti pro capite, sono 62 i Comuni con un tasso molto basso, inferiore del 30% rispetto alla media regionale di 540 kg per abitante, e che, pertanto, non si vedranno applicare in ogni caso l’addizionale del 20% sull’ecotassa sui conferimenti in discarica dei rifiuti residui. Tra i Comuni con i valori complessivi di pro-capite annuo più alto, oltre i 1.000 kg/ abitante c’è Diano Marina (1.028).

Sono 79 i comuni che dovranno versare a Regione entro il 30 settembre gli importi accertati, per un totale di 519.991,04 euro: gran parte del contributo, sensibilmente diminuito rispetto al 2020, è dovuto dal Comune di Genova (362.588 euro, rispetto ai 778.768 euro dell’anno precedente). Nell’imperiese Ventimiglia in un anno dimezza il dovuto, scendendo a 28.127 euro.

Queste le percentuali di tutti i singoli comuni della nostra provincia: Airole 32,76%, Apricale 24,81%, Aquila di Arroscia 78,13%, Armo 76,22%, Aurigo 77,08%, Badalucco 33,32%, Bajardo 44,74%, Bordighera 73,33%, Borghetto d'Arroscia 71,81%, Borgomaro 68,24%, Camporosso 58,51%, Caravonica 77,60%, Castelvittorio 33,88%, Castellaro 57,58%, Ceriana 35,20%, Cervo 46,41%, Cesio 39,69%, Chiusanico 31,94%, Chiusavecchia 74,76%, Cipressa 65,34%, Civezza 51,75%, Cosio di Arroscia 64,24%, Costarainera 66,88%, Diano Arentino 54,47%, Diano Castello 36,82%, Diano Marina 32,00%, Diano San Pietro 35,65%, Dolceacqua 29,04%, Dolcedo 61,25%, Imperia 67,32%, Isolabona 24,63%, Lucinasco 79,72%, Mendatica 65,70%, Molini di Triora 63,09%, Montalto Carpasio 54,27%, Montegrosso Pian Latte 68,21%, Olivetta San Michele 19,82%, Ospedaletti 56,12%, Perinaldo 34,49%, Pietrabruna 58,06%, Pieve di Teco 1.336 58,78%, Pigna 22,54%, Pompeiana 58,80%, Pontedassio 57,06%, Pornassio 69,98%, Prelà 61,29%, Ranzo 74,88%, Rezzo 73,06%, Riva Ligure 78,69%, Rocchetta Nervina 50,20%, San Bartolomeo al Mare 31,52%, San Biagio della Cima 32,84%, San Lorenzo al Mare 75,02%, Sanremo 61,75%, Santo Stefano al Mare 69,30%, Seborga 67,19%, Soldano 33,09%, Taggia 69,06%, Terzorio 48,94%, Triora 57,62%, Vallebona 35,43%, Vallecrosia 34,86%, Vasia 37,46%, Ventimiglia 30,02%, Vessalico 63,32%, Villa Faraldi 68,47%.