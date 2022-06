A Sanremo il primo collegamento satellitare del nuovo sistema di antifurto ‘Argos’ per yacht e non solo (Foto e Video)

Porto Sole è stato teatro questa mattina del primo collegamento del nuovo sistema di antifurto ‘Argos’ per yacht di lusso e non solo. La marcia in più in casa ‘Argos’ è il collegamento al satellite ‘Galileo’, tecnologia che consente di non avere coni d’ombra in qualsiasi angolo del mondo a differenza degli altri antifurto più diffusi.

‘Argos’ è stato sperimentato e installato sugli yacht, ma è a disposizione anche per tutti gli altri mezzi di trasporto, dalle auto alle biciclette.

Il partner locale di ‘Argos’ è il gruppo Permare che ha messa a disposizione prima la ‘Amer 110’ e poi la ‘F100’ per il collegamento con il satellite.

L’intervista a Barbara Amerio

Il progetto ‘Argos’ è cofinanziato dalla European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) per il quale Permare collabora come partner.

Dal 2020 Modis, capofila del consorzio, e i partner GEA Space, Chipcraft Sp. zoo, Permare e Aria United, hanno messo in campo professionisti e competenze per la progettazione e la realizzazione della tecnologia ‘Argos’ ponendosi l’obiettivo di sviluppare una soluzione, basata su innovativi servizi ‘Galileo’, per aiutare gli utenti marittimi a proteggere i loro yacht sia dai tentativi di furto sia dai rischi di disancoraggio in rada.