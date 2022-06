E’ morta oggi a Montalto Carpasio Francesca Pastorelli, conosciuta come Franca. Una persona molto conosciuta e ben voluta per moltissimi anni che ha gestito con il marito Giovanni Guasco (ex Sindaco di Carpasio) l'ultimo negozio di alimentari e per moltissimi anni il ristorante ‘Monte Grande’.

L'Amministrazione Comunale rivolge le più sentite condoglianze al fratello alle sorelle e a tutti coloro che l'hanno amata.