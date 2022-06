Nella notte, a Bordighera, un'auto è stata colpita da una pietra mentre transitava sotto il ponte di Sasso. Non è chiara la dinamica, se si sia trattato del gesto sconsiderato di qualcuno o di un distacco casuale.

L'impatto ha portato a sfondare il parabrezza dei veicolo e al ferimento del passeggero, per fortuna in modo non grave. Sul posto è intervenuto un equipaggio di Ponente Emergenza di Bordighera che ha portato poi il paziente all'Ospedale di Sanremo per accertamenti.