Le Marche ricordano Libereso, il "Giardiniere di Calvino".

Il Circolo Cultura, Coltura e Cottura della Scentella ha organizzato per venerdì 24 giugno con inizio alle ore 18.00 una giornata dedicata a Libereso con la presentazione dei suoi ultimi libri “Ricette per ogni Stagione” e “Diario di un giardiniere anarchico” con il giornalista e curatore delle pubblicazioni, Claudio Porchia.

Libereso aveva partecipato a molte iniziative nelle Marche ed era stato presente in particolare a quelle del comune di Petritoli e della Valdaso., dove ha ancora molti amici e persone che ogni anno lo ricordano con grande affetto. In particolare la sala cucina del circolo della Scentella è stata dedicata a lui e qui si tengono spesso lezioni di cucina e degustazioni vegetariane.

Dopo la presentazione dei libri che sarà moderata da Roberto Ferretti presidente di Agrituraso, seguirà una degustazione di cucina ligure e con le ricette del giardiniere di Calvino: un’interpretazione vegetariana dei piatti tradizionali del Ponente in collaborazione con “Albenga in tavola Gourmet”, con la presenza del titolare dell'azienda Mauro Sandri.

Il menù prevede assaggi di tartine con la novità di un Hummus alla Begonia, frittatine con erbette di campo, pasta con Miscuglio Evolutivo di Aleppo con pesto e salsa di noci, torte di verdure e fiori di zucca ripieni aromatizzati alla lavanda e per finire un dolce a sorpresa.

Durante la manifestazione saranno esposti i teli di canapa dell'artista Rosaria Torquati con i disegni e gli scritti di Libereso.

Informazioni su facebook o tramite e-mail info@scentella.it