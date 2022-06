Bordighera: sabato tentativo di record mondiale di apnea davanti a capo Sant'Ampelio

Sabato 25 giugno, nelle acque alla distanza di circa un miglio nautico da Capo Sant’Ampelio di Bordighera, si terrà il tentativo di record mondiale di apnea in assetto variabile senza pinneorganizzato dall’A.S.D. Centro Sub Riviera dei Fiori, con il patrocinio del Comune. "Una manifestazione di rilievo internazionale, che siamo felici ed orgogliosi di ospitare" - è il commento dell’Assessore allo Sport Stefano Gnutti.



"Bordighera, già scelta come tappa finale del grande evento mountain bike Stone King Rally (in programma il prossimo 3 luglio), conferma di essere sede ideale sia per il suo meraviglio contesto paesaggistico sia per le strutture che abbiamo saputo valorizzare; pensiamo agli investimenti per valorizzare il porto turistico, alle Bandiere Blu nuovamente assegnate per il 2022 (la ventottesima per le spiagge, la seconda per gli approdi), al bike park di Monte Nero. - ha ricordato l'assessore - Desidero ringraziare il presidente Michele Geraci e tutta l’associazione sportiva Centro Sub Riviera dei Fiori per l’organizzazione di questo prestigioso appuntamento, che tra l’altro sarà un efficace strumento di promozione e visibilità". In caso di condizioni meteo-marine avverse la prova verrà rimandata a domenica 26 giugno.