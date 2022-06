Patrizia Badino (Forza Italia) entrerà in consiglio provinciale al posto di Andrea Spinosi

Patrizia Badino, vice capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Sanremo, intravede l'ingresso in consiglio provinciale per il quale si era candidata lo scorso mese di dicembre.

Con la caduta dell'Amministrazione Scullino, verranno infatti meno le condizioni formali per la permanenza nell'assise provinciale di Andrea Spinosi (Lega) che fino ad oggi ha ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale di Ventimiglia.

Questo comporterà l'ingresso di Patrizia Badino che sei mesi fa, nonostante i 3.055 voti ponderati ricevuti (si tratta, come è noto, di un'elezione di secondo livello, dove a votare sono gli amministratori del territorio con un peso specifico a seconda del Comune di appartenenza), era risultata la seconda dei non eletti della sua lista 'Riviera delle Alpi'. Ora dopo il recente ingresso di Vittorio Ingenito, al posto del dimissionario Luigino Dellerba, le porte del consiglio provinciale si apriranno anche per l'esponente sanremese.

A questo punto saranno tre i consiglieri provinciali di Sanremo: Alberto Biancheri, Daniele Ventimiglia e Patrizia Badino.