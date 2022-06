Crisi politica a Ventimiglia: la Lega “Ha ragione FdI, lavoriamo a un nuovo progetto di centrodestra”

“Ringraziamo gli amici di Fratelli d'Italia per l’intervento franco e sincero. È vero la Lega, in autonomia, ha scelto di passare all'opposizione del Sindaco Scullino, una scelta sofferta ma necessaria data l'impossibilità di amministrare seriamente la città con continui litigi e atteggiamenti prevaricatori”.

Sono le parole della Lega di Ventimiglia che, dopo l’attacco subito ieri sera (QUI), tende la mano a Fratelli d’Italia. “Ci siamo mossi in autonomia perché la goccia che ha fatto traboccare il vaso – prosegue la Lega - è stata la distruzione della Protezione Civile che ha comportato le dimissioni del vicesindaco Bertolucci, esponente del nostro movimento. La consapevolezza che questa amministrazione non sia in grado di governare la città è ora opinione condivisa da tutti i partiti che hanno sostenuto Scullino alle scorse elezioni comunali. Forza Italia è già da tempo all'opposizione, ora la Lega, e voi di Fratelli d'Italia sostenete che già un anno fa occorreva interrompere questa esperienza amministrativa”.

“Partiamo da questa ritrovata unità – va avanti il partito di Salvini - per fondare un centrodestra rinnovato e coeso. Un percorso che vogliamo intraprendere con voi e con tutti i cittadini che vorranno partecipare a una coalizione alternativa alla sinistra. Possiamo tranquillizzare gli amici di Fratelli d'Italia, non saremo noi a imporre niente a nessuno, questi atteggiamenti li lasciamo ad altri. Per noi conta il concetto di squadra perché una città così grande con problemi così gravi non può essere gestita da una o due persone. Terminiamo quanto prima questa esperienza amministrativa e andiamo al voto. Questo stallo – termina la Lega ventimigliese - non aiuta la città che merita di avere una nuova amministrazione che possa governare Ventimiglia con capacità e armonia per i prossimi anni”.