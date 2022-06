Sanremo: Collette Beulle senz'acqua, dal Comune arrivano due autobotti e l'aiuto di Protezione Civile e Rangers

Saranno a disposizione due autobotti per i residenti di strada Collette Beulle a Sanremo dove, a causa della siccità non sta arrivando acqua da venerdì scorso. La conferma arriva dal Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, che già da ieri sta lavorando alla problematica, enfatizzata questa mattina dall’intervento dei residenti sul nostro giornale.

I camion cisterna verranno inviate nelle località ‘Colletta’ e ‘Campo Cross’ che saranno fisse nella zona a disposizione dei residenti. Zona non facilmente raggiungibili da alcuni e, proprio per questo, il Comune ha attivato la Protezione Civile e i Rangers d’Italia, che accompagnerà chi ha problemi e non ha mezzi in modo da poter raggiungere le botti. Per accedere al servizio sarà necessario chiamare il servizio di Protezione Civile del Comune e chiedere un appuntamento.

Intanto il Sindaco Biancheri ha firmato l’ordinanza di non potabilità dell’acqua nella zona. Riguarderà le zone di Beuzi Collette, Beulle Cascine, Lunaire Periane (zona superiore). Si tratta di luoghi entrate in sofferenza a causa del prosciugamento delle sorgenti di Argallo e Vignai, che servono proprio quella zona.

Rivieracqua sta comunque facendo una serie di interventi e prove di pompaggio, per risolvere le problematiche. La situazione di Collette Beulle è l’inizio di un’estate bollente che da tempo si preannuncia difficilissimo per la nostra zona come buona parte d’Italia, dove non piove da tempo.

“Tra ieri sera e questa mattina – ha detto il Sindaco Biancheri – ci siamo coordinati con la Protezione Civile per aiutare i residenti della zona. Mi auguro che, comunque, i tecnici di Rivieracqua riescano a risolvere le problematiche, ma al momento non sappiamo quali siano le tempistiche”.

Sicuramente servono interventi strutturali, anche se effettivamente manca la materia prima, ovvero l’acqua. Servono segnali importanti dall’Ato e dalla Regione e, se non ci saranno segnali a breve per tentare di risolvere la situazione, il Comune di Sanremo si muoverà autonomamente. Da più parti viene chiesta l’istituzione dello stato di emergenza.