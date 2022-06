Prorogato il concorso per una assunzione alla Riviera Trasporti, ecco i modi per poter accedere

Per ragioni tecniche è stato prorogato al 24 giugno (ore 13.30) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per il profilo professionale di ‘Collaboratore di esercizio’ (par. 129 ccnl – per attività di pulizia e rifornimento autobus e, all’occorrenza, guida autobus con mansioni di supporto all’esercizio) della Riviera Trasporti.

Ogni comunicazione relativa all’avviso e’ reperibile sul sito www.rivieratrasporti.it (sezione ‘societa’ trasparente’). A causa di problemi tecnici di accessibilita alla sezione ‘società trasparente’, è stato predisposto un link di collegamento dalla home page del sito aziendale ‘bandi di concorso Riviera Trasporti’ per accedere alla documentazione, cliccando su ‘avviso di selezione n. 1/22 collaboratore di esercizio’.

Tra i requisiti è richiesta la patente di guida di categoria D con Cqc persone in corso di validità. Per qualunque informazione è possibile contattare l’ufficio personale al numero 0183 700215 o 700245, dalle 8.30 alle 14. Le domande possono essere presentate:

- via raccomandata A.R. all’indirizzo: Riviera Trasporti spa, via Nazionale, 365 - 18100 Imperia. La domanda si considera presentata nella data in cui viene ricevuta (non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante);

- via posta elettronica certificata all’indirizzo: rivieratrasporti@pec.it, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia;

- via fax al numero 0183 274695 in ossequio alle disposizioni vigenti in materia;

- consegna a mano all’indirizzo della sede della Società, sita in via Nazionale 365 – Imperia, accessibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.30.