Rigenerazione urbana: domani visita nella nostra provincia dell'Assessore Marco Scajola

Visita dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Liguria, Marco Scajola, domani a San Bartolomeo al Mare e a Prelà, nell’imperiese, per incontrare le amministrazioni comunali in merito ad interventi di rigenerazione urbana.

In tarda mattinata sarà a San Bartolomeo per alcuni sopralluoghi al fine di verificare lo stato di avanzamento lavori di interventi finanziati da Regione Liguria nel corso del 2021, per un importo di 900mila euro. Dopo visiterà un’area che il Comune intende sottoporre a lavori di riqualificazione.

Alle 15 sarà invece a Prelà per visitare alcune zone per cui l’amministrazione comunale ha previsto la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana.