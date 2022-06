Coronavirus: crescono i nuovi positivi in provincia di Imperia (oggi 91) e anche il tasso di positività (17,87%)

Sono 876 i nuovi positivi al covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore, 91 dei quali in provincia di Imperia. I nuovi positivi a Savona sono 98 a Genova 465 e a La Spezia 149.

Oggi sono stati 4.900 tamponi dei quali 1.235 molecolari e 3.665 antigenici rapidi, per un tasso di positività, in continuo aumento, al 17,87%. Stazionari i ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo e in tutto sono 22 e nessun paziente è in terapia intensiva. In aumento, invece, quelli su base regionale, pari a 154 (+7) dei quali 5 (gli stessi di ieri) in terapia intensiva.

Oggi si registra un morto nella nostra regione, una donna di 71 anni a Genova. Sono 6.002 i pazienti in isolamento domiciliare, 403 in più rispetto a ieri.

Sotto il bollettino e il dettaglio sulle vaccinazioni.