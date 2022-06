Sanremo: con la ASD Insieme da martedì via al corso di canoa per bimbi da 3 a 14 anni

Da martedì 21 giugno prenderanno il via le lezioni di canoa per i bimbi del Centro Estivo ASD Insieme, una iniziativa in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sanremo.



"L'ASD Insieme Sanremo organizza, come ogni anno, la scuola estiva per bambini e ragazzi, dai 3 anni ai 14 anni, che avrà luogo per i mesi di Luglio e Agosto presso la scuola elementare ‘Italo Calvino’ in via Volta a Sanremo. Quest'anno, grazie all’allentamento delle limitazioni e alla progressiva riapertura delle diverse attività, la ASD Insieme è entusiasta nel ripristinare la collaborazione con la Lega Navale Italiana Sanremo, riattivando così le lezioni di canoa con istruttori qualificati. L'associazione Insieme come ogni anno, è operativa sul territorio da Giugno a Settembre proponendo le seguenti attività" - ricordano dalla ASD Insieme.





Orario: dalle ore 8.30 alle ore 17 dal lunedì al venerdì. Prescuola su richiesta dalle ore 07,30. Età minima 3 anni



Giornata tipo:

8.30-9.00 Accoglienza (entro le 9,00 tutti i bimbi devono essere a scuola)

9.00-9.30 organizzazione per l'uscita

9.30-12.30 Martedì Mercoledì Venerdì: mare per i grandi (5 anni) e piscinette per i piccoli (3-4 anni)

12.30-13.30 Pranzo in sede (compreso nella retta)

13.30-15.00 Relax per i piccoli - compiti per i grandi e lavoro di pregrafismo per l'ultimo anno della materna (per tutti i bimbi di 5 anni è consigliabile un libro per sviluppare i prerequisiti per l'ingresso alla scuola primaria)

15.00-16.00



ATTIVITA' PROPOSTE:



MARE: Lunedì Mercoledì Venerdì dai 5 anni in sù

PISCINETTE: Lunedì Mercoledì Venerdì 3 e 4 anni

GITE: Escursioni a cadenza settimanale sul territorio

PSICOMOTRICITA': Attività che favorisce la maturazione psicologica del bambino attraverso il movimento con Psicomotricista Elisa Moscardi

HOCUS&LOTUS: Corso di inglese (giochi balli e canti in lingua inglese) con Teacher Valentina Battaglia

CIRCUIT TRAINING: Corso fitness a stazioni e ginnastica con Istruttrice Angela Tchesnokova

CORSO DI FRANCESE: Corso di francese per bimbi attraverso giochi balli e canti in lingua francese con madrelingua Amélie

ATTIVITA' SPORTIVE: Pallavolo- Basket- Calcio- Calciobalilla

ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE: Laboratori con materiale di riciclo- Truccabimbi- Baby Dance- Giochi di Gruppo

SUPPORTO COMPITI: Aiuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze e pregrafismo per i bimbi di 5 anni



16.00-16.30 Merenda

16,30-17,00 Uscita



GIORNATE A TEMA:

CARNEVALE ESTIVO: Giornata di festa con premiazione del costume più originale

FESTA DI FERRAGOSTO: Giochi d'acqua-musica-e tanto divertimento

PARTY DI FINE ESTATE: A conclusione del Centro estivo un saluto all'estate tutti insieme



Iscrizioni aperte per la Scuola estiva di Sanremo e Arma di Taggia

per info: 339 3351687 - info@centroasdinsieme.it