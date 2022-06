Sanremo: serata del Lions Club Host con il Sindaco Biancheri e il Dirigente Burastero, sul tavolo i progetti futuri

Interessante serata per il Lions Club Sanremo Host, quella di giovedì 9 giugno al ristorante ‘Buca Cena’ del Golf di Sanremo, con due ospiti importanti il Sindaco Alberto Biancheri, Socio del Club, e l'Ing. Danilo Burastero (Dirigente LLPP, Fondi Europei e Espropri), che hanno parlato dei progetti che interessano la nostra città.

Dopo il saluto alle bandiere e l'ascolto del codice dell'etica Lionistica, il Presidente ha ringraziato per la presenza il Sindaco Biancheri e l'Ing. Danilo Burastero, per aver accettato l'invito, ad illustrare ai soci e agli ospiti i progetti in corso, quelli che si realizzeranno entro entro il 2025 e quelli che saranno inaugurati dalla prossima amministrazione.

Il Sindaco Biancheri ha espresso la propria soddisfazione per quanto già realizzato, come la pedonalizzazione di via Matteotti e Piazza Borea d’Olmo, la riapertura dell’Auditorium Franco Alfano, il recupero del Forte di Santa Tecla come polo museale, la riqualificazione di Piazza Eroi Sanremesi con lo spostamento dei chioschi dei fiori, la messa in sicurezza del mercato annonario e delle scuole cittadine per cui l’amministrazione ha impegnato investimenti importanti.

Ma è sulle opere in via di realizzazione, alcune delle quali davvero imminenti, che il Sindaco ha richiamato l’attenzione dei partecipanti all’incontro. Tutti interventi di estrema importanza che rivoluzioneranno l’aspetto della città: la riqualificazione della Pigna, in parte già avviata, con anche il rifacimento completo dei giardini Regina Elena; il posteggio sotterraneo di Piazza Eroi Sanremesi, che permetterà di avere in superficie uno ampio spazio fruibile per tutti i cittadini; il rifacimento dell’area di Porto vecchio che consentirà di unire piazza Bresca al mare grazie alla realizzazione di un tunnel sotto via Nino Bixio; la demolizione del cosiddetto “ecomostro” e la realizzazione di una nuova struttura alberghiera a Portosole; il Palazzo dello Sport a Pian di Poma con delle nuove piscine e l’area per le arti marziali; sempre a Pian di Poma il recupero della zona a mare per la creazione di un’area verde attrezzata per i camper; il restauro di Villa Mercede a San Martino da utilizzare come sede universitaria.

Il Sindaco Biancheri non ha nascosto le difficoltà incontrate per tutti questi importanti progetti, ma ha sottolineato la determinazione degli Uffici competenti per proseguire nel cammino intrapreso, e ha evidenziato come siano ugualmente importanti sia le idee che stanno alla base delle opere da realizzare, che le risorse necessarie.

Al termine, nel ringraziare il Presidente Giancarlo Buschiazzo per aver organizzato l’interessante meeting, il Sindaco ha riconosciuto che i valori dei Lions si identificano con quelli dell’Amministrazione. Il presidente Buschiazzo a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci del Club, ha consegnato il guidoncino e dei libri sulla città di Sanremo, pubblicati a cura del Lions Club Sanremo Host. La bella serata e interessante serata si è conclusa con il tocco di Campana.

Prossimo evento il “Concerto Per la Pace” tenuto da artisti dell'Ucraina e che sarà organizzato al Convento dei “Padri Domenicani” a Taggia, il 2 luglio alle 21,15, ingresso libero con raccolta benefica per aiutare nelle spese la gestione per l'accoglienza nel convento dei rifugiati dalla guerra in Ucraina. Un evento importante che permetterà di inaugurare al Convento dei Domenicani degli eventi a scopo benefico, perchè “la Solidarietà per i Lions, non va mai in vacanza”.