Asl 1 Imperiese e Croce Rossa Italiana insieme per lo screening del colon retto

La festa di San Giovanni ad Imperia fa rima con prevenzione. Il Centro Screening di Asl1 e Croce Rossa Italiana scendono in campo, in sinergia, per promuovere e far prenotare direttamente all'utenza, gli esami di primo livello previsti dai programmi di screening aziendali, come quello del colon retto.

La location dove ritirare la provetta, destinata alla ricerca del sangue occulto, sarà la spianata di Oneglia, presso lo stand di Croce Rossa Italiana, nelle aree dedicate alla festa di San Giovanni. Gli utenti interessati e aventi diritto (che hanno già ricevuto la lettera d'invito a casa), potranno ritirare la provetta destinata alla ricerca del sangue occulto, durante i giorni di presidio della Croce Rossa alla manifestazione. Il personale di Asl1 e di CRI sarà presente il 17 giugno giornata di apertura dell'evento, dalle 17 alle 21, allo stand della Croce Rossa, mentre il 25 giugno si potranno consegnare le provette, col campione biologico, presso la postazione mobile del centro screening Asl1.

Ovviamente la provetta vuota verrà consegnata anche dal personale della Croce Rossa, in tutte le giornate della manifestazione. Asl1 e Croce Rossa Italiana ringraziano per il supporto e la disponibilità il Comitato San Giovanni.