Sanremo: due elicotteri delle forze armate della Repubblica Ceca oggi sul mare di fronte alla città (Foto e Video)

Non è la prima volta che elicotteri militari transitano sul mare di fronte alla nostra provincia. Anche oggi in molti hanno notato il passaggio dei velivoli, due, che hanno volato a bassissima quota, non si sa provenienti da dove e nemmeno dove erano diretti.

Si tratta di elicotteri militari della Repubblica Ceca, come si può notare dalle foto di Tonino Bonomo, che ha inquadrato anche la scritta ‘Czech Air Force’. Altre volte, nelle ultime settimane, sono stati notati elicotteri in transito e anche oggi, dalle spiagge di Sanremo, in molti sono stati con il naso all’insù.