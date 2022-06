Bordighera: bus della Riviera Trasporti senza assicurazione 'pizzicato' dal sistema Falco in pieno centro

Un pullman della Riviera Trasporti è stato multato perché senza assicurazione. E’ accaduto ieri pomeriggio nella città delle palme, quando il mezzo è transitato sotto uno dei sensori del sistema ‘Falco’, che rileva le targhe ed eventuali mancanze dei mezzi in transito, tra cui assenza di assicurazione o di collaudo.

Al passaggio del bus è scattato l’allarme al comando della Polizia Municipale bordigotta che lo ha fermato. Il mezzo della Rt era effettivamente senza assicurazione e il conducente, ignaro del fatto, ha fatto scendere i passeggeri chiedendo alla scorta tecnica di portare il bus in officina.

Il bus era da tempo in officina e, per risparmiare, l’azienda aveva sospeso l’assicurazione. Ma, quando è tornato dal collaudo, sul mezzo non c’era più la targa prova ed è stato fatto uscire. Si è trattato sicuramente di una serie di concomitanze ma ora Rt sta studiando un sistema per evitare rischi come quello accaduto ieri.