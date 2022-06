Sanremo: Ztl e aree pedonali controllate dai sistemi elettronici, il Comune acquista i pannelli luminosi

Dopo tanti annunci e un’attesa più lunga del previsto le Ztl e le aree pedonali di Sanremo stanno per finire sotto l’occhio attento delle telecamere.



Anche se istituite ormai da parecchi anni, le zone a traffico limitato non sono rispettate a ogni ora del giorno per i pochi controlli con la diretta conseguenza di una costante ‘invasione’ di mezzi non autorizzati specie in piazza Bresca e in piazza San Siro. Ora il Comune si affiderà finalmente alla tecnologia installando le telecamere che permetteranno di leggere le targhe e sanzionare in automatico i trasgressori.

Negli ultimi giorni gli uffici di palazzo Bellevue hanno formalizzato anche l’acquisto dei pannelli luminosi che saranno installati all’ingresso delle aree a traffico limitato; sono state fornite dalla ditta fiorentina ‘Sismic Sistemi’ per la somma di circa 15 mila euro.