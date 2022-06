Bordighera: contenzioso tra Amarea Srl e Comune, il Tar della Liguria respinge il ricorso della società

Il Tribunale Amministrativo della Liguria ha respinto il ricorso presentato dalla Amarea Srl contro il provvedimento con cui il Comune di Bordighera gli intimava la rimozione del precario sito di fronte alla Rotonda di Sant’Ampelio.

L’Amministrazione bordigotta, preso atto della sentenza, ha demandato agli uffici comunali competenti tutti gli atti conseguenti compresa la definizione della data in cui la struttura temporanea dovrà essere sgomberata.

“Con l’occasione desidero sottolineare - è il commento del Sindaco Vittorio Ingenito - che l’abbassamento della quota della Rotonda, su cui si continua a dibattere, è il frutto di una scelta progettuale e politica dell’Amministrazione precedente. Una scelta assolutamente legittima e approvata dal Consiglio Comunale di allora. Per quanto riguarda invece l’idoneità all’uso commerciale dei locali sottostanti, siamo in attesa del pronunciamento del Tribunale di Imperia. Se la sentenza dichiarerà la non idoneità, come Amministrazione ci riserveremo di procedere per accertare le inadempienze di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del fabbricato”.

A tal proposito, precisa il Sindaco che, come puntualizza la sentenza, “…l’eventuale inidoneità dei locali commerciali nella Rotonda – denunciata dalla parte attrice – non incide sul venir meno dell’autorizzazione al mantenimento della struttura precaria. D questo punto di vista, eventuali contestazioni non possono che dar luogo a una controversia di natura civilistica – tra la società conduttrice e il Comune quale locatore in regime di diritto privato, in posizione paritetica tra di essi – che esula dalla giurisdizione di questo TAR”.