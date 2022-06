Imperia: petizione con oltre 600 firme consegnata in Comune contro l'autovelox di Garbella sull'Aurelia

Sono state consegnate questa mattina, all’ufficio Protocollo del Comune di Imperia, oltre 600 firme contro l’autovelox installato in località Garbella, all’incrocio per Poggi sull’Aurelia, nel capoluogo.

Con la raccolta di firme viene evidenziato come la decisione di installare l’impianto abbia creato non pochi malumori nella cittadinanza, ma anche da chi utilizza l’Aurelia arrivando da fuori. “Nelle motivazioni dell’installazione – scrivono i firmatari della petizione – è evidenziata la messa in sicurezza di una zona senza semafori, dove troppe volte si sono registrati incidenti, dovuti all’eccesso di velocità”.

Il semaforo è stato installato e anche l’autovelox, in una zona dove è presente il limite dei 50 km/h, facilmente superabile e, per questo, foriero già di centinaia di contravvenzioni. “Chi transita in quella zona – terminano i firmatari - passa più tempo a controllare il contachilometri che la strada, rischiando più volte ulteriori incidenti. Presumiamo che la quasi totalità delle infrazioni commesse sia di piccolissima entità e, infatti, abbiamo contezza del fatto che in molti siano stati ‘pizzicati’ con velocità lievemente superiori ai 50 Km/h”.

Nella missiva gli oltre 600 cittadini hanno sostenuto come l’incrocio, già regolamentato da un semaforo, non avrebbe bisogno anche di un autovelox.