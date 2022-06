Siccità ormai dietro l'angolo: siamo vicini a un'estate che sarà drammatica, per ora non si parla di razionamento

Stiamo per avviarci verso un’estate che si preannuncia drammatica per la nostra provincia (e non solo) visto che la siccità incombe ed è un dato oggettivo che renderà la vita di tutti molto difficile per la nostra zona.

Da tempo ne parliamo ma, negli ultimi giorni la situazione è ulteriormente peggiorata anche in funzione della calura degli ultimi giorni. Gli impianti provinciali sono arrivati ormai a fine corso e la siccità si sta già facendo sentire nelle frazioni e nei paesi più piccoli, dove le sorgenti superficiali stanno patendo.

Tra i luoghi più in difficoltà c’è ad esempio Dolcedo, piccolo centro dell’entroterra di Imperia, dove si stanno facendo già gli approvvigionamenti con le autobotti. Il caldo non aiuta di certo, visto che aumentano i consumi e ci sono troppe persone che irrigano giardini e campagne con l’acqua proveniente dalla rete, nonostante i problemi e i divieti.

Gli operai e i tecnici di Rivieracqua sono in ‘pista’ ogni giorno per cercare di portare il prezioso liquido nelle case con grande spirito di servizio. Purtroppo, però, si sta cercando di far funzionare impianti obsoleti e anche il Roya è in difficoltà. La prossima settimana verranno eseguiti i nuovi ‘grattage’ per cercare di alimentare nuovamente i pozzi.

Ma anche le due adduttrici del Roya sono in criticità, in particolare nel dianese e a Sanremo. E l’aumento dei consumi manda in difficoltà gli impianti. Difficile capire quanto tempo abbiamo ancora per poter evitare una crisi che è ormai dietro l’angolo anche se non si è ancora vicini al razionamento. Il problema vero è sulle condotte adduttrici del Roya, che non sono in grado di garantire in termini di pressione e portata, le elevatissime richieste d’acqua. Bisogna attingere dall’acquedotto del Roya per portare il prezioso liquido anche nelle zone collinari, che prima erano servite dalle sorgenti di zona.

Di precipitazioni non se ne parla e gli invasi sono ormai praticamente vuoti, con alcuni comuni che hanno già emanato l’ordinanza di divieto di irrigare con l’acqua proveniente dalla rete, vietando anche il lavaggio domestico delle auto e il riempimento delle piscine. Siamo a un passo da una delle estati sicuramente più difficili degli ultimi anni e anche il fronte incendi non è da sottovalutare con il caldo ‘vero’ che forse deve ancora arrivare.

E senza dimenticare il problema fognature, dove si cerca di tamponare molte situazioni critiche ben note, come quella del collettore fognario di Capo Verde, riparato la settimana scorsa.