Ventimiglia, era ai domiciliari a Dolceacqua ma ha deciso di andare a Ventimiglia, arrestato dagli agenti del Commissariato

Le pattuglie volanti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per evasione. E' accaduto lunedì scorso. L’uomo risultava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare nel comune di Dolceacqua e, secondo quanto stabilito dall’Autorità Giudiziaria, poteva allontanarsi dal domicilio esclusivamente per motivi di lavoro o per comprovate esigenze di salute.

Durante il servizio di controllo, gli agenti lo hanno individuato a Ventimiglia mentre si trovava sulla pubblica via in compagnia di soggetti con precedenti penali. Una presenza che, secondo gli accertamenti, non era giustificata da alcuna autorizzazione. Per questo motivo è scattato l’arresto. L’uomo è stato accompagnato in Commissariato e, dopo essere stato informato il Pubblico Ministero di turno, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

“Non sussistevano ragioni legittime per l’allontanamento dal domicilio”, è quanto emerge dagli accertamenti della Polizia di Stato.