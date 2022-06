Auto in fiamme, questa sera intorno alle 20 sull’Aurelia Bis all’interno della galleria ‘Bussana’ tra Valle Armea e Taggia. Al momento non si hanno notizie precise ma, fortunatamente, non si registrano feriti e l'incendio è divampato dal vano motore.

Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco di Sanremo ma sono presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno deviato il traffico e fatto defluire le auto rimaste bloccate all’ingresso della galleria.