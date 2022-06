Imperia: sabato prossimo, gazebo informativo sulle malattie del Lions Club Imperia La Torre

Ancora una volta il Lions Club Imperia La Torre scende in piazza per sensibilizzare la popolazione su temi sanitari di grande importanza. Sabato 11 giugno uno staff medico sarà a disposizione con un gazebo in piazza San Giovanni: dalle 9 alle 13 saranno fornite informazioni a tutti coloro che lo richiederanno. Non sarà possibile, causa Covid, effettuare visite, ma i medici del Club ed altri loro colleghi saranno a disposizione gratuitamente per spiegare come comportarsi per prevenire l’insorgere di varie malattie.



Si tratta di un evento inserito nella Giornata della Salute supportata dai Lions italiani con una particolare attenzione al diabete. Il momento clou della giornata vedrà infatti una relazione della dottoressa Daniela Speranza, diabetologa, che affronterà i temi legati alla prevenzione ed alla cura di una patologia particolarmente significativa, che colpisce sia gli anziani che i giovani.



Per il Lions Club Imperia La Torre sarà anche un’occasione per illustrare un’altra “Iniziativa Diabete”, quella che si terrà domenica 19 giugno: una camminata intitolata “Novemila passi contro il diabete” che si svilupperà dalla Spianata al confine con Diano Marina, lungo l’incompiuta. Organizzata di concerto con il Comitato San Giovanni, la giornata è aperta alla partecipazione di tutti e prevede numerosi premi a sorpresa. Il costo di iscrizione è di 5 euro ed il ricavato sarà interamente destinato alla ricerca contro il diabete giovanile. Ci sarà anche la possibilità di pranzare.