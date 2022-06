Ventimiglia: prima edizione di 'Fumettando', il vicesindaco Bertolucci “Messo seme di interesse per un mondo mai trattato prima”

Dislocata con numerose attività in vari punti del comune e presentata nella centralissima via Aprosio, impreziosita dagli stand di artisti e commercianti. Tanti ospiti e tante esperienze hanno affascinato gli avventori.

Da pochi giorni si è conclusa nella città di confine la prima edizione di 'Fumettando', anche definita 'edizione zero', visto che è stata allestita per la primissima volta, quasi come fosse considerata la puntata pilota di quella che, si spera, possa diventare una serie cult per la città.

L'auspicio è che faccia da collegamento con le altre importanti iniziative, già consolidate e dedicate al mondo del fumetto, quella di Lucca in Italia e Angoulême, nella vicina Francia.

Fortemente voluta dall'amministrazione, 'Fumettando' è stata una manifestazione curata soprattutto dal vice sindaco Simone Bertolucci, il quale giudica positivo, nel complesso, l'esordio: “È stato importante aver messo per la prima volta un seme di interesse per un mondo che non era mai stato trattato. Bene i laboratori con i bambini, bene la partecipazione dei giovani che sono sempre i più attratti da questo mondo, ottimi i talk che si sono susseguiti. Chiaro che sull'affluenza e sul coinvolgimento c'è ovviamente da migliorare ma sono edizioni base, è chiaro che poi ci devono essere gli sviluppi piano piano negli anni. Una manifestazione di cinque giorni che ha comunque avuto come protagonisti molti esponenti e situazioni, penso che sia una bella cosa per Ventimiglia. Il voto è positivo”.