Partnership tra Pasta Fresca Morena e il Ristorante Le Colombale del Casinò Barriere di Mentone

Tutto pronto per il grande evento e la cena che si terrà venerdì 17 giugno, dalle 19, al Ristorante ‘Le Colombale’ del Casinò Barriere di Mentone.

La serata vedrà protagonisti il titolare di Pasta Fresca Morena cav. Ramon Bruno con i sui figli Martin Bruno e Viktor Bruno, il noto Chef Andrea Fontana, accompagnato dal sous chef Gabriele Calamida, assieme i suoi cuochi. Sarà un'occasione unica per gustare i primi piatti del pastificio, ma soprattutto gli ospiti potranno assistere in tempo reale alla preparazione dei prodotti. Un vero e proprio momento di intrattenimento per il pubblico che senza dubbio potrà apprezzare il lavoro artigianale che Pasta Fresca Morena svolge da quasi 55 anni con mani esperte e passione per il lavoro.

Lo slogan dell'azienda "Cose Buone che Fanno Bene" infatti rispecchia una tradizione che va avanti da quattro generazioni. Un'occasione unica per scoprire il made in Italy ed assaggiare le prelibatezze della nostra cucina in una location molto elegante e suggestiva. Per prenotazioni e contatti: 018433461 e +3492101616.