Analisi dell'Arpal ok nel mare di Sanremo, sarà revocato il divieto di balneazione tranne una piccola zona

Dopo oltre una settimana, da oggi si potrà tornare a fare regolarmente il bagno a Sanremo. Verrà infatti revocato in mattinata il divieto di balneazione, emesso prima del lungo ponte del 2 giugno e che ha bloccato il classico bagno in mare di inizio mese, alle porte dell’estate. Anche se in molti se ne sono infischiati del divieto e il bagno lo hanno fatto ugualmente.

I campionamenti dell’acqua sono stati eseguiti da Arpal nella mattinata di lunedì e, nel tardo pomeriggio di ieri sono stati inviati gli esiti al Comune. Le acque matuziane sono tornate tutte balneabili tranne una piccola porzione, sul lungomare Calvino, dove le analisi hanno dato esito positivo, sembra per gli scarichi di un privato nel Rio Mafalda. Fortunatamente tutto è rientrato e il Sindaco ha potuto revocare il divieto di balneazione, che ha creato non pochi problemi agli operatori delle spiagge cittadine in quello che è stato sicuramente un ponte ‘top’ per il turismo da prima della pandemia.

Il divieto era stato emanato a seguito del guasto al collettore fognario di Capo Verde, dove la ditta ‘Silvano’ ha operato notte e giorno, per consegnare i lavori a tempo di record, nella notte tra giovedì e venerdì quando è stato riattivato. Per qualche ora c’è stata anche la speranza che i campionamenti venissero effettuati nella stessa giornata ma, purtroppo, sono stati rinviati a lunedì e le tempistiche per le analisi sono canoniche, ovvero 48 ore.

In questo modo il divieto di balneazione emesso nei giorni scorsi dal Comune è rimasto attivo per tutto il weekend anche se, guardando le spiagge, in pochi lo hanno rispettato. Oggi è arrivato l’ok da Arpal e, immediatamente dopo, anche la revoca del divieto che dà il via libera ‘ufficiale’ alla balneazione su tutta la costa matuziana.

Dopo le proteste dei turisti di giovedì scorso e qualche nuvola nel weekend, ora ci si augura che con la riparazione effettuata, la stagione possa proseguire senza intoppi per una città e il suo comparto turistico (come il resto della provincia), che ha bisogno di un’estate ‘ricca’ di villeggianti e di incassi, dopo i tanti problemi dettati in due anni dalla pandemia.