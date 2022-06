Bordighera, l'assessore Baldassare risponde al consigliere Ramoino sulle critiche per il degrado all'Arziglia

“L’attività di preparazione delle spiagge per la stagione balneare è iniziata proprio da Arziglia, come richiesto dai residenti e con la consapevolezza delle criticità presenti. Il litorale è stato pulito e livellato ed è stata completata la copertura del tubo di proprietà Amaie". Ad intervenire in risposta alle critiche sollevate dal Consigliere del gruppo Misto Giovanni Ramoino è Marzia Baldassarre, Assessore ad Ambiente e Nettezza Urbana di Bordighera che continua: "Invito il consigliere Ramoino a segnalare agli uffici competenti l’abbandono improprio di rifiuti e potrà essere certo di un intervento tempestivo, come d’altra parte è prassi. Infine, per quanto riguarda la vegetazione nel torrente, ricordo che sono già stati approvati i progetti definitivi - esecutivi delle opere di sistemazione e pulizia dei corsi d’acqua”.