Bordighera: degrado e rifiuti tra la vegetazione in Arziglia, la denuncia del Consigliere Ramoino (Foto)

“Fare il bagno quest’anno sulla spiaggia pubblica dell’Arziglia a Bordighera, sembrava iniziato con il piede giusto. Inesistenti le precipitazioni che portavano in spiaggia cumuli di detriti dai torrenti, quasi assenti le forti mareggiate, una manutenzione nei giusti tempi per livellare e spianare la spiaggia, lasciavano pensare, finalmente, ad una partenza, appunto, con il piede giusto per la storica spiaggia libera dei bordigotti”.

“Sbandierata sui media, dalla Giunta Ingenito, un’attenzione straordinaria per l’accesso alle spiagge cittadine: vero per alcune, distrattamente dimenticata per altre; la spiaggia dell’Arziglia, ad esempio”. Interviene in questo modo il Consigliere del gruppo Misto in Consiglio comunale a Bordighera, Giovanni Ramoino, che contesta la gestione dell’arenile nella zona a Ovest della città delle palme.

“L’esuberante vegetazione della foce del torrente – va avanti - che accoglie i bagnanti della storica spiaggia, se non tagliata, ben si presta alla mimetizzazione dei rifiuti da parte di incivili frequentatori del luogo: siano essi bagnanti o, come succede in questo periodo, camperisti di passaggio che sostano nel parcheggio sulla spianata, in area non attrezzata allo scopo. I primi segnali preoccupanti si possono già vedere in questi giorni, da me segnalati come sempre, a chi dovrebbe occuparsene”.

Ramoino lamenta una mancata attenzione anche alla strada d’accesso all’area: “Per esempio, un tombino, parzialmente interrato, è pericolosamente sporgente sulla strada”. Discorso a parte per le attrezzature messe a disposizione dei frequentatori della spiaggia: “Quest’anno una sola cabina per una spiaggia di notevoli dimensioni (erano almeno un paio in passato). Segnalato a chi se ne occupa, mi è stato risposto che non ce ne sono a disposizione altre. Negli anni passati, la tardiva rimozione delle stesse, finite in mare con le mareggiate autunnali, insieme alle passerelle, per la tardiva rimozione (segnalato dal sottoscritto, mai ascoltato), avrebbe ovviato alla mancanza di attrezzatura: pagata ovviamente con i soldi dei contribuenti bordigotti.. è finita in mare a tener compagnia ai pesci, oltre che ad inquinare le nostre acque”.

Ramoino contesta anche il destino irrisolto dell’ex area sportiva, pulita solo per ospitare spettacoli pirotecnici, ancora senza destinazione, con i locali dell’ex società calcistica locale sempre presenti: “Prevedere, con una vera riqualificazione, un destino funzionale di quell’area, renderebbe ancor più attrattivo l’intero sito; e meno disponibile a discariche improvvisate, offrendo a chi volesse frequentarla un’area funzionale, sul mare, alternativa e complementare al centro cittadino, in un’area frequentata specialmente dai residenti locali, del paese alto e dell’area est della nostra città. Una, delle molte, periferie cittadine, trascurate a discapito dell’area centrale”.

“E’ un’occasione per aumentare l’attrattiva di Bordighera – termina Ramoino - riqualificando ciò che abbiamo, senza altre inutili colate di cemento sul mare. Semplicemente rendendo funzionale, pulito è bello il nostro meraviglioso territorio e le nostre spiagge cittadine”.