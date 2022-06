Andamento edilizia, Assessore regionale: “Segnali positivi per le imprese del settore"

“Sono dati confortanti, che evidenziano come nella nostra regione il tessuto economico, in particolare legato all'edilizia, sia proiettato verso la ripartenza. Un risultato ottenuto, come affermato dal Presidente di Confartigianato Liguria Giancarlo Grasso, grazie anche agli interventi messi in campo da Regione. In particolare, nel settore edile ha contribuito la Legge Regionale 23/2021 sulla rigenerazione urbana e recupero del territorio agricolo, che ha come obiettivo rigenerare il patrimonio edilizio e al contempo affrontare il problema legato all’abbandono del territorio agricolo. Sono stati di aiuto, inoltre, altre azioni intraprese da Regione Liguria, quali il Piano Casa, i finanziamenti che sono stati erogati ai Comuni per interventi di Rigenerazione Urbana e gli interventi di Edilizia Scolastica. Atti concreti per aiutare l’economia del nostro territorio”. Così l'assessore all'Edilizia della Regione Liguria commenta i dati forniti dal sistema Unincamere-Infocamere ed elaborati dall’Osservatorio Confartigianato: si evidenzia un incremento dell’artigianato, modesto, ma tra i migliori a livello nazionale, con un aumento maggiore nel comparto edile che conta 122 nuove microimprese e un +0,58%. In particolare in provincia di Imperia, il trend è positivo con un +0,5% grazie a 37 start up, di cui 34 nel settore edile.