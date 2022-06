Dopo 2 anni di attività termina il progetto Sea-Ty per la valorizzazione della Secca di Santo Stefano al Mare

Nel corso di questi anni tra uscite in mare per prelevare le reti fantasma, incontri pubblici, realizzazione di cartelli informativi, pulizie delle spiagge e lezioni per le scuole, il team Sea-Ty ha mostrato la ricchezza della secca di Santo Stefano al Mare, una lunga lingua sottomarina di circa 8 km che si protrae davanti al borgo verso sud, una delle località subacquee più suggestive della Liguria ma soprattutto un esempio di vita, grazie alla flora e alla fauna che la popolano oltre all'importante prateria di posidonia che ne sovrasta la cima. Conoscere per valorizzare e tutelare, questi i capi saldi del progetto.