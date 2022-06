Pornassio: con le elezioni di domenica termina il lungo mandato del Sindaco Emilio Fossati, le cose fatte e il saluto ai concittadini

"A conclusione di un percorso amministrativo durato ben vent’anni (di cui dieci come vice sindaco ed altrettanti come sindaco) sono venuto nella determinazione di non candidarmi per un terzo mandato, in quanto ho ritenuto giusto lasciare spazio ad altri volenterosi cittadini che potranno, come e meglio di me, operare per la buona amministrazione del nostro territorio".

Inizia così la lettera di commiato dalla carica di Sindaco per Emilio Fossati, a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Pornassio, piccolo Comune dell'entroterra di Imperia, che confina direttamente con il Piemonte a ridosso di Col di Nava.

"Prima di accingermi ad un breve excursus dei più significativi interventi che hanno caratterizzato questo lungo periodo amministrativo - prosegue Fossati - mi corre l’obbligo di ringraziare tutte le Amministrazioni Comunali con cui ho sempre avuto una cordiale collaborazione e un valido rapporto, in particolare coloro che hanno operato per il bene dei cittadini. Un ringraziamento particolare a Raffaele Guglierame che, ormai vent’anni or sono, mi ha concesso la possibilità di entrare a far parte della sua amministrazione e grazie ai suoi insegnamenti ho avuto poi la possibilità di svolgere il mio mandato al meglio delle mie possibilità. Con queste persone si è spesso creato un rapporto positivo, sostenuto da un invisibile ma solido filo conduttore, costituito dal desiderio di servire la comunità mettendo al servizio di tutti l’esperienza e le capacità personali nonché molto del proprio tempo, spesso sottratto alle esigenze della famiglia e delle attività di ciascuno. Un grazie ai dipendenti comunali che con capacità, responsabilità e buona volontà hanno collaborato in ogni attività del Comune e hanno permesso di risolvere tutte le problematiche che nel tempo si sono manifestate. Un particolare ringraziamento anche al geometra Ugo Marini e alla ragioniera Nadia Favero, che hanno prestato con generosa professionalità il loro servizio, svolgendo i loro compiti con una dedizione ben maggiore di quella richiesta. Ringrazio inoltre coloro che, nelle diverse forme di volontariato (Pro Loco, Croce Bianca, Cooperativa il Faggio, Cooperativa tra le Alpi e il Mare, Consorzio miglioramento fondiario, Circolo Turistico Culturale Amici del Colle di Nava, singoli cittadini di ogni età) hanno dato il loro contributo di passione e dedizione permettendoci di realizzare ottimi risultati, impensabili senza la loro collaborazione. A voi, cittadini tutti, grazie per avermi dato la possibilità e l’onore di essere stato, per due mandati, il vostro Sindaco, di aver condiviso con voi in questi anni oneri ed onori e, perché no, anche per quelle critiche ricevute che spesso mi sono state d’aiuto per una migliore comprensione delle necessità e delle aspettative di ciascuno".

"In questo lungo periodo - prosegue - abbiamo concretizzato diverse iniziative ed interventi. Ricordiamo che questi anni sono stati costellati da gravi imprevisti (per esempio l’inquinamento da arsenico geologico dell’acquedotto potabile, le calamità naturali che nel corso degli anni 2016, 2019 e 2020 hanno gravemente ferito il nostro territorio, le continue restrizioni economiche, tanto per citarne solo alcuni) che ci hanno costretto ad impegnare molte risorse nel ripristino dei manufatti danneggiati. Gli interventi sono stati realizzati per migliorare la vivibilità nel paese attraverso la realizzazione di nuovi servizi e la razionalizzazione ed il potenziamento di quelli già esistenti. In questi anni è stata riservata un’attenzione particolare al plesso scolastico del Castello, cosa che ha comportato un notevole impegno economico da parte del Comune. Per garantire l’attività scolastica sono stati realizzati numerosi interventi di miglioramento funzionale che hanno portato la nostra scuola ad essere la più apprezzata ed efficiente tra quelle dell’Istituto Comprensivo Gabrielli, anche grazie alla generosa dedizione delle maestre, delle bidelle e della cuoca. A tal proposito ricordo che è stato recentemente concluso un accordo con la Amministrazione Provinciale, proprietaria dell’edificio, per dare alla scuola ulteriori spazi, che ha portato alla ristrutturazione di parte del secondo piano dell’edificio, che ha permesso la realizzazione di cinque aule polifunzionali a disposizione della scuola materna ed elementare, il tutto servito da ascensore per consentire l’utilizzo della scuola anche alle persone disabili. Sono tuttora attivi sia il servizio mensa, in cui i pasti vengono preparati all’interno dell’Istituto, che il trasporto degli alunni con scuolabus".

"Si è curato il recupero del patrimonio immobiliare comunale con interventi di riqualificazione della quasi totalità dei fabbricati di proprietà del Comune. In particolare ricordiamo la ristrutturazione della Casa Comunale, con riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche, la ristrutturazione della ex scuola di Ottano e della ex scuola di Nava. Non è stato alienato nulla del patrimonio immobiliare del Comune, anzi, sono state acquisite delle proprietà, come il forte Bellarasco e la torre Richermo, ricevuti gratuitamente dalla Regione Liguria. È in fase conclusiva di acquisizione l’area prativa a valle del piazzale della Croce Bianca sul Colle di Nava. È stata migliorata la sicurezza del territorio comunale con la installazione di telecamere sempre attive nelle principali vie di accesso del paese. Non è stato tralasciato il settore energetico: si è proceduto a razionalizzare l’impianto di illuminazione pubblica, ampliandolo dove necessario e sostituendo tutti i corpi illuminanti esistenti con altri a basso consumo ed alta efficienza luminosa, nonché installando sul tetto della sede comunale una serie di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. In particolare sono stati sostituiti dieci punti luce sulla strada provinciale all’altezza di Ponti, quindici punti luce distribuiti tra le frazioni di Ottano, San Luigi e Ponti. Con la collaborazione economica dei residenti è stata illuminata la via Rosso in località Case Rosse".

Questo l'elenco delle numerose opere realizzate:

· messa in sicurezza della funzionalità dell’acquedotto di adduzione Quarzina con realizzazione della nuova sorgente e totale rifacimento della tubatura per un tratto di 660 metri da Ponte di Nava alla località Ai Lan nel Comune di Ormea;

· ripristino della funzionalità delle sorgenti Quarzina in località Rio Gaio in Comune di Ormea;

· ripristino delle difese arginali sul Rio Nava e il Rio Boschetti a protezione di via Martiri di Ungheria e via di Lago (somma urgenza 2020);

· sostituzione della rete fognaria dal depuratore Case di Nava fino al Ponte Rosso, escluso un piccolo tratto a valle del campeggio (somma urgenza 2019);

· sistemazione dei tombini di attraversamento e parziale asfaltatura della strada Nava-San Bernardo;

· sistemazione della funzionalità del depuratore Case di Nava in corso di esecuzione (somma urgenza 2020);

· sistemazione del canale sotterraneo smaltimento acque piazzale Croce Bianca;

· adeguamento del campo di calcio di Nava per punto di atterraggio notturno elisoccorso;

· sostituzione fognatura tra Case Rosse e Ottano;

· messa in sicurezza e ripristino funzionale del tratto finale della fognatura di Ottano, in corso di esecuzione (somma urgenza 2020);

· ripristino transitabilità di via Categna poco a monte del ponte di San Moro (somma urgenza 2016);

· rifacimento dei tombini di attraversamento e del canale di scarico delle acque meteoriche in via Madonna della Chiazza e piazza omonima;

· rifacimento porzione del muro di contenimento e sostituzione di porzioni di acquedotto potabile, fognatura e tubazione acque bianche e rifacimento asfalto in via S. Antonio;

· ricostruzione della sede stradale comunale presso il Pilone San Marco in località Barche (somma urgenza 2016);

· messa in sicurezza delle viabilità di accesso alle borgate Barche e Braie;

· asfaltatura parte terminale a est di via Barche con particolare attenzione ai sottoservizi e sostituzione di due condotte principali dell’acquedotto Barche Villa;

· cementificazione del secondo tratto della strada Burlo più canale smaltimento acque;

· rifacimento rete idrica e cementificazione di via del Prin;

· asfaltatura degli accessi e risistemazione generale del cimitero di Villa;

· consolidamento strutturale per ripristino della funzionalità del tratto di condotta fognaria in località Pisciapolla (somma urgenza 2019).

Sono stati realizzati:

· il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità “porta a porta”;

· un piano di assestamento forestale realizzato con totale finanziamento P.S.R. 2014-2020;

· stipula di un atto di permuta con la Parrocchia per regolarizzare situazioni risalenti ai decenni passati;

· locazione alla Regione Liguria (e precisamente al Parco Alpi Liguri) l’ex vivaio in località Pian d’Isola in Ponti;

· risoluzione del contratto di affitto del Parco Ombrellone in località Ponti, che è tornato nella piena disponibilità della Parrocchia.

"Sotto il profilo amministrativo - prosegue il Sindaco - abbiamo cercato di mantenere i tributi comunali nei limiti minimi di legge e lasciamo il Comune in salute economica, senza gravami che ne possano destabilizzare il bilancio. Ricordiamo che ad oggi il Comune ha un buono stato economico ed ha a disposizione un buon fondo cassa. Lasciamo inoltre una serie di interventi di riqualificazione urbana e di ripristino danni alluvionali già finanziati dalla Regione Liguria e dal Ministero; di questi lavori è già stata appaltata ed è in fase di esecuzione l’asfaltatura di via Rosso in località Case Rosse e la ricostruzione del ponte strada ex Cava a Nava".

Per Pornassio sono già stati finanziati dalla Regione Liguria e dal Ministero, ma devono ancora essere esperite le relative gare di appalto, i seguenti lavori:

- asfaltatura piazzale Croce Bianca a Nava con cofinanziamento Comune;

- messa in sicurezza della fognatura a Nava;

- rifacimento ponticello in via Rosso;

- completamento rete fognaria in frazione Ponti;

- rifacimento strada Sant’Anna a Ponti con cofinanziamento del Comune;

- scolmatore in via Chiapparo in Ponti di Pornassio.

Sono state realizzate alcune bozze di interventi per lavori da realizzare successivamente e precisamente:

- riqualificazione dell’ingresso in frazione Ottano e della piazza di Sant’Antonino;

- realizzazione magazzino seminterrato in frazione Villa con possibilità di realizzare un parcheggio o una postazione di elisoccorso su terreno di proprietà del Comune;

- raccolta delle acque bianche e asfaltatura del parcheggio in via Barbei;

- parcheggio a Ponti di Pornassio.

"Come ognuno sa - termina Emilio Fossati - abbiamo dovuto affrontare situazioni non prevedibili, quali la gestione del flusso migranti e, negli ultimi anni, le problematiche derivanti dalla pandemia Covid-19. Con l’ausilio delle Associazioni di volontariato e la Confraternita dell’Ormeasco si è curata la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti e si è collaborato con i Comuni limitrofi e la Camera di Commercio per la organizzazione delle varie attività quali la Festa dell’Uva (a tal proposito ricordiamo che il nostro Comune, insieme ad oltre cinquecento realtà vitivinicole italiane, fa parte delle Città del Vino), la Festa della Croce Bianca, la Festa degli Alpini, l’Expo Valle Arroscia, il Carnevalle. Negli ultimi anni tutte queste attività sono state forzatamente sospese per l’emergenza Covid. È stata una decisione a cui siamo stati costretti dalle circostanze, ma è di tutta evidenza che tutte queste manifestazioni potranno essere nuovamente svolte quando tale emergenza sarà definitivamente superata".

"Ritengo infine - chiosa il Sindaco che terminerà il suo lungo mandato dopo le elezioni di domenica - che il nostro paese abbia avuto ed abbia tuttora grandi risorse umane e sappia affrontare con grande cuore situazioni anche difficili e sono certo che il dialogo, la collaborazione e il confronto costruttivo potranno contribuire a migliorare sempre di più la vivibilità del nostro paese. Questo è il mio augurio per il nostro futuro. Ringrazio a questo punto coloro che hanno avuto la pazienza di leggere questo scritto, invero un po’ lungo, ma non poteva essere più breve, perché in questi anni le opere realizzate sono state davvero tante".