Ventimiglia: domani al Forte dell'Annunziata la presentazione del dispositivo 'Lucas 3' donato dal Club Rotary

La Croce Verde Intemelia in collaborazione con il Rotary Club Sanremo Hambury presenterà, domani alle 18.30 al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia, il nuovo dispositivo medico 'Lucas 3', donato dal Club Rotary.

Il nuovo strumento sarà di supporto ai soccorritori nella gestione di un paziente in arresto cardiaco, garantendo le compressioni toraciche in maniera costante ed efficiente anche durante il trasporto in ambulanza verso la struttura ospedaliera. La Croce verde Intemelia con grandi sacrifici e con l'aiuto di molti benefattori lavora costantemente per migliorare la qualità degli interventi minimizzando le tempistiche ed investendo in presidi tecnologici e nuovi automezzi di ultima generazione

Il Presidente Davide Pallanca unito al Consiglio Direttivo e alla forza attiva esprime il suo più profondo ringraziamento al Rotary Club Sanremo Hambury, in particolare al Presidente Giotto Gugliemi e al dott. Spartaco Fragomeni, per la disponibiltà e la collaborazione nel portare avanti il progetto "Una corsa al tempo per salvare una vita", progetto ideato con il supporto delle nostre Volontarie Patrizia Bottiglieri e Antonella Minasi.