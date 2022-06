Sanremo: la fontana dei giardini 'Regina Elena' trasformata in un 'AquaFan', la protesta di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, che si è firmata ma ha chiesto la non pubblicazione del nome, ci ha scritto dopo aver letto sul nostro giornale del progetto di riqualificazione dei giardini ‘Regina Elena’:

“Capisco che non sia cominciato e terminato come hanno in mente di fare in Comune, ma le foto vi mando sono di ieri pomeriggio e sono eloquenti. Non tutte le persone sono rispettose del bene pubblico però ci sono delle telecamere, ma o non funzionano o nessuno le guarda. Nel primo caso il Ministero degli interni (che fornisce i fondi, non sarebbe contento di saperlo). E le foto di oggi non sono gli unici problemi. Ora la cascata è stata ripulita, ma credo solo dopo le prime foto della mia lettera, quindi la manutenzione non so dove sia fatta in modo regolare. Sulle alghe è ben noto che in poca acqua si presenti il processo di eutrofizzazione, dovuto a vari fattori. Credo che esperti di sistemi irrigui, di fontane, piscine, potrebbero dire la loro e il Comune potrebbe interpellarli”.

Pur comprendendo il caldo di questi giorni e la voglia di frescura, non dovrebbe essere utilizzata in questo modo la fontana.