Ventimiglia: lunedì prossimo, senso unico alternato in Corso Limone Piemonte per termine lavori sulla rete fognaria

Lunedì 6 giugno termineranno i lavori urgenti sulla rete fognaria in Comune di Ventimiglia in Corso Limone Piemonte. Di conseguenza l'intervento comporterà l'istituzione di senso unico alternato, con apposita segnaletica e regolato da semaforo. A comunicarlo è la ditta Rivieracqua che si scusa per il disagio arrecato agli utenti, determinato – dicono - da lavori di manutenzione urgenti ed inderogabili.