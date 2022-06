Bordighera: oggi apertura straordinaria per Villa Etelinda con visite guidate e filmati storici

Oggi, in occasione della Festa della Repubblica, a Bordighera, è stata organizzata una due giorni di "Open Villa" presso la nota residenza storica Villa Etelinda Bishoffsheim. L'iniziativa prevede visite guidate e proiezioni di filmati storici. "Gli ospiti potranno rivivere l'emozione di un salto nella storia nella location del banchiere e filantropo Bishoffsheim, della famiglia della Regina d'Inghilterra e della Regina Margherita e come sfondo rivivere l'emozione di trovarsi dove Claude Monet dipinse i famosi panorami di Bordighera. Per info e prenotazioni telefonare al numero 3880261925" - ricordano da Villa Etelinda.