Festa della Repubblica a Riva Ligure: il sindaco Giuffra, "Mancano i giovani, mi fa male. Sono loro il futuro" (foto)

"Spiace notare l'assenza di giovani. Mi fa male, sono loro il futuro dell'Italia" questo il monito lanciato dal sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, nell'ambito della cerimonia per la Festa della Repubblica. La cittadina costiera è una delle poche che ogni anno celebra l'importante ricorrenza nonostante la cerimonia provinciale organizzata tradizionalmente dalla Prefettura. Quest'anno è il 76° della nostra Repubblica Italiana.

Alla cerimonia, oltre al primo cittadino e ai consiglieri comunali Fabrizio Bianchi e Rosetta Sabatino, erano presenti il comandante della Polizia Locale Alfio Sciuto, il parroco Don Giovanni e il gruppo alpini Riva Santo Stefano.



IL DISCORSO DEL SINDACO







"Non dimentichiamoci di quel 2 giugno 1946, oggi come allora abbiamo bisogno di partecipazione. Scorgendo gli sguardi dei presenti in questa piazza noto una assenza: di giovani. Mi fa male. Mancano le future generazioni che dovranno portare avanti lo spirito repubblicano" - ha detto il sindaco.

"Quando dicevo che manca fiducia nelle istituzioni è perché vengono percepite come qualcosa di lontano. - prosegue - In realtà le istituzioni sono quanto di più vicino ai cittadini. Pensiamo a quanto successo con la pandemia: sono i sindaci, le amministrazioni comunali, le articolazioni locali dello stato che più di ogni altro hanno fatto sentire la loro presenza ai cittadini in un momento di difficoltà. Non bisogna aver paura di rimboccarsi le maniche e sporcarsi le mani, lavorando per gli altri e non per un fine proprio o per avere vantaggi personali".

"Nei prossimi giorni terminerà la scuola, il nostro plesso Guglielmo Marconi, riceverà la bandiera verde e io farò un giro per salutare gli alunni prima delle vacanze estive. Sarà l'occasione per ricordare quanto sia importante partecipare a questo tipo di manifestazioni. - ha aggiunto Giuffra - Oggi è vacanza, tanti avranno pensato di fare la gita fuori porta, andare al mare, riposarsi o stare con la famiglia, ma se guardo ai capelli canuti degli amici Alpini, non possiamo pensare che queste feste si interromperanno, nel momento più lontano possibile, quando coloro i quali hanno fatto il militare e portano orgogliosamente la penna sul cappello, cesseranno di fare la loro attività di volontariato".

"Parleremo ai giovani dell'importanza di conoscere la Costituzione e le leggi dello Stato. Cercheremo di dare loro il giusto significato. Quando fui eletto sindaco ripristinai le ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno, prima non si faceva. Non significa che chi c'era prima di me abbia sbagliato, semplicemente credo che il miglior modo per far conoscere il valore delle istituzioni e della nostra storia sia attraverso manifestazioni come quelle di oggi che magari non hanno presenti tanti giovani ma hanno persone che potranno raccontarle" - ha rimarcato il primo cittadino.