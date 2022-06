Bajardo ha 'raddoppiato' la sua biblioteca: all'interno anche un nuovo angolo per bambini e ragazzi (Foto)

Se si vuole trasformare un paese in un paese che legge c'è una sola cosa da fare: fornirlo di occasioni e materiale per la lettura. Bajardo ci ha provato e ha addirittura raddoppiato le sale della biblioteca comunale. Biblioteca che esisteva già, ma che aveva bisogno di essere riorganizzata a causa dei moltissimi volumi che non riuscivano più a trovare una collocazione. Ora grazie alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale e a una nuova stanza tutto ha trovato il suo posto.

All'interno della biblioteca è nato un nuovo angolo dedicato ai bambini e ai ragazzi “Le pagine di Laura e Mimma” intitolato a Laura Risso e Mimma Piatti, due insegnanti che hanno dedicato una parte importante della loro vita alla cura dei più piccoli. A rendere accogliente e funzionale lo spazio ci hanno pensato Paola ed Enzo, insieme ad un gruppo di volontarie. Ora i bambini che vorranno venire a leggere, fare esperienze legate ai libri e a trascorrere qualche ora in compagnia troveranno un ambiente allegro e colorato.

E siccome la biblioteca è stata vissuta come un bene comune da tutto il paese tante sono le persone da ringraziare per piccoli lavori di manutenzione e l'arricchimento degli arredi: Aldo, Franco, Raffaello, Roger e Tobias. Il lavoro di riordino è stato portato a termine dalle volontarie: Antonella, Barbara , Daniela, Frauke, Liz, Maria, Micaela e Paola che hanno dedicato l'intero inverno alla scelta e alla catalogazione dei volumi.

Domenica si è svolta una piccola cerimonia per la riapertura: tante le persone che hanno voluto festeggiare il ritorno dei libri, che sicuramente, insieme al buon clima, renderanno stimolante e frizzante l'estate bajocca, e perché no, anche le altre stagioni.